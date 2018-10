REGIONALI: BIONDI, ''RESTO PERCHE' STIAMO GETTANDO LE BASI DEL RILANCIO''

Pubblicazione: 04 ottobre 2018 alle ore 15:38

L’AQUILA – “La scelta è stata fatta, potevano essere percorse due strade, entrambe nell'interesse dei cittadini e del territorio, ma alla fine, dopo una lunga riflessione, ho pensato che la scelta più giusta fosse quella di restare e fare il sindaco dell'Aquila, non solo per evitare di dare la città in mano a un commissario, ma perché stiamo gettando le basi di un progetto di rilancio”.

Così Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia, il partito a cui spetta indicare il candidato governatore, ha commentato a margine di un incontro che si è tenuto questa mattina al Tecnopolo d’Abruzzo, la fine della sua corsa, durata appena qualche giorno, alla presidenza della Regione Abruzzo.

“Ho sentito ieri pomeriggio Giorgia Meloni, insieme ad altri dirigenti nazionali di Fdi e abbiamo sciolto la riserva, ovviamente questo non vuol significare un mio disimpegno verso la campagna elettorale di centrodestra in favore di Fratelli d'Italia”, ha sottolineato Biondi.

È stata proprio la leader nazionale a chiudere definitivamente ogni speranza dopo l'incontro fugace di martedì pomeriggio alla Camera dei deputati, dove Biondi era corso accompagnato dal vice sindaco Guido Liris, vice presidente regionale di Forza Italia.

Il primo cittadino, questa mattina, in un post su Facebook ha annunciato la fine della partita: “Ringrazio ma vado avanti”, ha scritto sulla sua pagina.

“Stiamo lavorando a un progetto le cui basi sono nascoste, ancora non si vedono perché sono come delle fondamenta solide per le quali occorre più tempo per realizzarle, ma poi quello che vi viene poggiato sopra ha una maggiore durata”, ha concluso Biondi. (a.c.p.)