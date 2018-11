REGIONALI: BIANCHI MINACCIA ADDIO FORZA ITALIA, ''ATTEGGIAMENTO IRRESPONSABILE''

Pubblicazione: 27 novembre 2018 alle ore 12:54

SULMONA - Minaccia di abbandonare Forza Italia se il partito dovesse continuare a non condividere le scelte sul territorio e qualora favorisse l'ingresso nel centrodestra del consigliere regionale di Abruzzo civico Andrea Gerosolimo, ex assessore della giunta di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso, che potrebbe ricollocarsi in vista delle elezioni del 10 febbraio prossimo.

La capogruppo degli azzurri al Consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), Elisabetta Bianchi, affida a una nota stringata ma durissima la propria posizione.

"Da troppe settimane si assiste allo stucchevole valzer nel centrodestra sulla figura del candidato alla presidenza di Regione Abruzzo - dice - Atteggiamento irresponsabile per una coalizione data in vantaggio dai sondaggi ed alle porte di campagna elettorale prevedibilissima e preannunciata da tempo".

"Il tutto in un’atmosfera connotata da un solipsismo esasperato", aggiunge la Bianchi, "con cui la dirigenza di Forza Italia in tutte le sue articolazioni, egemonizza i territori con un evidente ed imperdonabile ritardo nella formazione delle liste".

"Occorre precisare pubblicamente che la Valle Peligna non sarà la porta di ingresso nel centrodestra della coppia Gerosolimo/Scoccia e che senza la concertazione e la condivisione tra dirigenza ed eletti sulla scelta dei candidati nella liste sarò costretta ad avviare una attenta riflessione sulle condizioni della mia permanenza nel movimento politico di Forza Italia", conclude la Bianchi.