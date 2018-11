REGIONALI: BELLACHIOMA, ''SCELTA CANDIDATO SPETTA A FRATELLI D'ITALIA''

Pubblicazione: 10 novembre 2018 alle ore 12:30

MONTESILVANO - "Ribadisco che la scelta del candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo spetta a Fratelli d'Italia così come stabilito nel tavolo romano, sperando che entro la prossima settimana arriverà il nome del candidato. Voglio anche aggiungere che come ho letto da qualche organo di stampa saremmo stati commissariati nella nostra regione. Non c'è stato nessun commissariamento con il sottoscritto coordinatore regionale al suo posto, visto che stiamo lavorando sulla scelta dei candidati della Lega che correranno nelle elezioni nella nostra regione. Scelta che stiamo facendo in stretto contatto con il nostro segretario nazionale Matteo Salvini".

Lo ha detto il coordinatore regionale della Lega Abruzzo Giuseppe Bellachioma, parlando questa mattina a Montesilvano (Pescara), nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle nuove adesioni al movimento.

Fra queste, quella dei sindaci di Pianella (Pescara) e Catignano (Pescara), Sandro Marinelli ed Enrico Valentini.