REGIONALI: BELLACHIOMA (LEGA), ''UNITI O CONSEGNEREMO L'ABRUZZO AL PD''

Pubblicazione: 10 novembre 2018 alle ore 15:23

MONTESILVANO - Il coordinatore regionale della Lega Abruzzo Giuseppe Bellachioma, ha ribadito l'importanza per il centrodestra in Abruzzo di un candidato unico, rispondendo ad una domanda sulla ipotesi di una candidatura da parte di Fabrizio Di Stefano.

"Con molta sincerità dico che Fabrizio Di Stefano è uno de politici più esperti, capaci e credibili che abbia l'Abruzzo, ma credo però che un centrodestra diviso non sia un bene per l'Abruzzo perché ho la percezione a livello di elettorato che ci sia la voglia di fare una battaglia uniti e tutti insieme, perché è l'unico modo di vincere. Un centrodestra diviso sarebbe un problema e il mio timore è che una situazione di divisione consegnerebbe la nostra regione non tanto ai Cinque Stelle, che rappresentano una forza comunque di tutto rispetto, ma al Partito Democratico".

Sulla terna di possibili candidati indicata da Fdi, Bellachioma ha aggiunto.

"Se quella è la terna e da quella terna non si uscirà, ognuno ha delle sue criticità. Giandonato Morra è una bravissima persona, ma viene da una sconfitta elettorale (al Comune di Teramo), il senatore Marco Marsilio rappresenta una candidatura di bandiera, ma il messaggio sarebbe quello di un candidato non abruzzese, il dottor Massimiliano Foschi l'ho conosciuto, ha delle competenze, come cardiochirurgo nel campo della sanità che è uno dei settori strategici della Regione, ma anche il deficit dell'inesperienza politica che per via della sua inesperienza deve essere affiancato da una squadra forte coesa e di esperienza".