A CHIETI IL COORDINATORE REGIONALE PRESENTA L'ADESIONE DELL'ASSESSORE BEVILACQUA, ''NON FACCIAMO INGRESSI INDISCRIMINATI MA VALUTATI E RAGIONATI'' REGIONALI: BELLACHIOMA, ''CANDIDATO PRESIDENTE DELLA LEGA COSA PIU' GIUSTA''

Pubblicazione: 18 agosto 2018 alle ore 15:41

CHIETI - "Sono certo che in questo momento un candidato presidente di Regione della Lega sarebbe la soluzione più giusta e credibile per l'Abruzzo, se così non fosse spero che il candidato che rappresenterà il centrodestra sia una persona che dia un segnale forte di discontinuità rispetto al passato e a una politica regionale che sappiamo benissimo quali danni ha fatto in cinque anni".

Lo ha detto a Chieti il coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, a margine della conferenza stampa per ufficializzare l'ingresso dell'assessore comunale Alessandro Bevilacqua che ha lasciato Forza Italia, attuale partito del sindaco, Umberto Di Primio.

"Il candidato presidente dovrebbe essere una persona con un profilo di grande credibilità, un profilo di novità, ma al tempo stesso che non abbatta il grado di fiducia che l'elettorato ha nei confronti soprattutto della Lega. E non lo dico - ha aggiunto Bellachioma - per i sondaggi che ci danno in Abruzzo oltre il 20%, ma per il livello di percezione che abbiamo, con un leader che sta facendo bene e una compagine di governo, di cui faccio parte come parlamentare, che sta lavorando a tanti progetti, e al tempo stesso con la squadra in Abruzzo della Lega che in questo momento è la forza propulsiva del centrodestra".

"Se si ripristinano le condizioni per cui, seduti a un tavolo, in maniera molto schietta, coerente e franca, decidiamo quello che dobbiamo fare, come farlo e poi lo facciamo, e non cambiamo idea, se ci sono le condizioni un centrodestra unito, con la Lega, può decisamente battere sia il M5S che il Pd", ha detto ancora Bellachioma in conferenza stampa.

"A livello regionale sapete bene quello che è accaduto nei giorni scorsi. Ho lanciato un segnale forte al centrodestra perché cessassero situazioni di ambiguità, l'ho fatto con convinzione e lo rifarei cinquanta volte, perché secondo me, se vogliamo riconquistare la Regione Abruzzo dobbiamo portare avanti una politica trasparente, coerente e soprattutto di buon senso, smettendola di sposare logiche precedenti che l'elettorato fa fatica a comprendere".

"Se correremo da soli in Abruzzo? Non sono né un gambero né un ipocrita. Da segretario regionale - ha detto Bellachioma - ho dato un segnale forte, il segretario federale Matteo Salvini in alcune occasioni aveva detto che saremmo stati noi a dover decidere cosa fare, lanciando anche lui un messaggio al centrodestra. Ora vedremo".