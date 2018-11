REGIONALI: APERTA SEDE AZIONE POLITICA A PESCARA, FOLLA A PIAZZA SALOTTO

Pubblicazione: 17 novembre 2018 alle ore 16:29

PESCARA - Prove di centrodestra unito, in Abruzzo, in vista delle elezioni regionali del 2019.

L'occasione è l'inaugurazione della sede elettorale pescarese di Azione Politica, che fa capo a Gianluca Zelli.

All'iniziativa, in piazza Salotto, a Pescara, hanno preso parte esponenti dei diversi partiti del centrodestra abruzzese, dalla Lega a Fratelli d'Italia e a Forza Italia.

"Per noi - ha detto Zelli all'Ansa - Fabrizio Di Stefano è il migliore candidato per il centrodestra unito. L'auspicio è che si possa riportare l'esperienza odierna su un tavolo ufficiale. Quanto accaduto con le elezioni della Provincia di Pescara, vinte dal centrodestra con Antonio Zaffiri, sono esempio di come uniti si possa vincere. Dobbiamo fare la stessa cosa in Regione, partendo dai programmi e dalle persone".

Secondo Azione Politica l'Abruzzo ha bisogno di una legislatura "di riforma e di rilancio", che riparta dalle persone, "protagoniste indiscusse".

Tra le priorità vi sono infrastrutture e dissesto idrogeologico, welfare e sanità, fondi europei, 'smart region', sviluppo economico.

Presenti molti big del centrodestra abruzzese, tra cui il coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma, Riccardo Chiavaroli, Gianfranco Giuliante, e il segretario provinciale di Teramo, Piero Fioretti, il candidato presidente della Regione di Civiche per l'Abruzzo Fabrizio Di Stefano, Antonio Zaffiri, presidente della Provincia di Pescara; Gianni Di Pangrazio di Avanti Abruzzo; Valter Cozzi, assessore comunale a Montesilvano ed Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, dell’Udc; Anthony Aliano, consigliere comunale di Montesilvano di Fratelli d’Italia; di Forza Italia il deputato Antonio Martino, il consigliere comunale pescarese, Marcello Antonelli, e Carlo Masci; Armando Foschi, segretario provinciale Ugl.

"La Regione deve ripartire dagli investimenti infrastrutturali, concentrando le risorse sulla sistemazione della rete viaria e, in particolare, dei collegamenti interni. Le priorità assolute sono risolvere i problemi derivanti dal rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle scuole", ha spiegato ancora Zelli.

"Traino per la crescita economica dell’Abruzzo, poi, sono tre comparti: industria, agricoltura e turismo – ha aggiunto ancora Zelli, a proposito della riorganizzazione dell’Ente Regione in vista del prossimo e imminente appuntamento elettorale – È bene che si riuniscano sotto un’unica regia per consentire l’armonia e il sostegno reciproco delle azioni”. L’inaugurazione ha rappresentato per Azione Politica l’opportunità di fare il punto sulle politiche regionali e sulle idee di rilancio del nostro territorio: “Oggi, discutiamo di quanto la Regione Abruzzo abbia dovuto mandare indietro per non essere stata capace di progettare e spendere. Individuando obiettivi precisi, possiamo recuperare risorse e tempo perduto".

Ma anche welfare e sanità sono all’attenzione dell’agenda elettorale: “Il sistema di cura regionale diventa eccellente grazie all’efficientamento delle strutture ospedaliere periferiche, all’istituzione di un centro unico regionale di prenotazione pubblico-privato, a investimenti dedicati al rafforzamento dell’assistenza domiciliare”.

Infine, Zelli si è concentrato sull’obiettivo di diventare “smart region”, intendendo con ciò “un Abruzzo dove infrastrutture tecnologiche e digitali e una mobilità innovativa consentano alle nostre città di diventare più “intelligenti” in termini di risparmio energetico, efficientamento e rapidità nell’erogazione di servizi al cittadino, sicurezza e rispetto per l’ambiente”.