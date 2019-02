REGIONALI ABRUZZO: MARCOZZI, ''QUELLA DI GRILLO ERA SOLO UNA BATTUTA''

Pubblicazione: 13 febbraio 2019 alle ore 20:30

PESCARA - "Era uno spettacolo comico in cui ha detto una cosa provocatoria, per far ridere, ma qui ormai ci si attacca ad ogni cosa".

Così all'Ansa a proposito delle parole di Beppe Grillo, Sara Marcozzi (M5s) che parla di "polemiche stupide" ed esclude la possibilità che i pentastellati possano mai richiedere indietro le ambulanze.

"La scarsità di argomentazioni dei senatori Nazario Pagano (Fi) e Stefania Pezzopane (Pd) e del deputato Fabio Rampelli (FdI) - dice il M5s Abruzzo - fanno ridere più delle battute di Beppe Grillo pronunciate durante il suo ultimo spettacolo comico in teatro. Quella di Grillo era ovviamente una battuta comica, può piacere o no, ma era una battuta. Nessuno ha chiesto o chiederà mai indietro alcunché. Noi siamo fieri di aver rispettato la parola data agli abruzzesi. Con i 720mila euro a cui abbiamo rinunciato abbiamo finanziato 108 imprese con il nostro Microcredito, donato 4 ambulanze alle 4 Asl e donato una turbina spalaneve alla protezione civile per porre, per quanto potevamo, rimedio agli anni di malgoverno di cdx e csx".

"Ora - concludono i pentastellati abruzzesi su Facebook - dal momento che anche gli stipendi da senatori di Pagano, Pezzopane e Rampelli traggono origine da denari pubblici, ci aspettiamo dagli stessi un gesto di coerenza con le parole pronunciate: donino agli abruzzesi 150mila euro a testa come ha fatto ognuno dei consiglieri regionali del M5S".