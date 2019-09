REFERENDUM: SCOCCIA (UDC), ''NON E' PRIORITA', DIFENDIAMO PROPORZIONALE''

Pubblicazione: 26 settembre 2019 alle ore 16:52

L'AQUILA - "Sanità, Infrastrutture, Trasporti ed Aree Interne. I principali problemi degli abruzzesi passano in secondo piano per discutere, secondo il volere di Matteo Salvini, la proposta di referendum abrogativo sulla legge elettorale del Parlamento nazionale, di certo non una priorità considerate le molteplici criticità della Regione Abruzzo".

Lo afferma Marianna Scoccia, consigliere regionale dell'Udc in Abruzzo, che spiega: "L'aspetto deprecabile è che si sta polverizzando del tempo prezioso per discutere un provvedimento che è palesemente illegittimo e che verrà sicuramente bocciato dalla Corte Costituzionale. Prima gli Abruzzesi, ma davvero".

"Coerentemente con la posizione del partito a livello nazionale, stiamo difendendo con le unghia e con i denti il sistema proporzionale, contro il maggioritario. L'Udc, in Abruzzo, si schiererà, sia in Commissione che in Consiglio regionale, contro la proposta del quesito referendario finalizzato al l'affermazione del sistema maggioritario. Proporzionale con preferenze: questa è la linea dell'Udc. Basta con i nominati dai partiti", conclude Scoccia.