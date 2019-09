DOPO BLITZ DI M5S E PD RIAPERTA SEDUTA, SI PREANNUNCIA CONTENZIOSO TRA CENTRODESTRA E OPPOSIZIONE, DI MATTEO, ''PRESIDENTE D'INCECCO ERA PRESENTE''.PROBABILE APPROVAZIONE QUESITO REFERENDARIO REFERENDUM: RIPRESI LAVORI IN COMMISSIONE, LEGA, ''AZIONE DI MARCOZZI ILLEGITTIMA''

Pubblicazione: 25 settembre 2019 alle ore 21:37

L'AQUILA - Si preannuncia un muro contro muro e un contenzioso amministrativo e legale tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni del M5S e del centrosinistra sul quesito referendario finalizzato al varo del sistema elettorale maggioritario voluto dalla Lega che ha scelto l’Abruzzo come regione apripista tra le cinque italiane chiamate ad approvare le proposte entro il prossimo 30 settembre.

Dopo il blitz della vice presidente penstastellata Sara Marcozzi, che sostenuta dal capogruppo di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, alle 15,34 ha rinviato al primo ottobre prossimo la seduta della commissione Bilancio approfittando del ritardo di quattro minuti del presidente, il leghista Vincenzo D’Incecco, i lavori dell’organismo in serata sono ripresi.

Con la rapidissima azione di Marcozzi i lavori sono stati posticipati fuori tempo utile per l'approvazione della proposta di referendum abrogativo. Un'operazione che ha scompaginato i piani della maggioranza di centrodestra che sia pure non compatta vorrebbe esaudire il desiderio espresso dal coordinatore regionale salviniano, Giuseppe Bellachioma.

Caos e polemiche nella Commissione bilancio, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri, chiamati dal centrosinistra per denunciare presunte irregolarità nel comportamento della maggioranza.

Per tutto il pomeriggio dopo il caso del rinvio, i consiglieri hanno approfondito la questione procedurale, poi la maggioranza di centrodestra ha scelto di riaprire la seduta "forte del parere della Presidenza del Consiglio regionale che – spiega il consigliere regionale salviniano Emiliano Di Matteo -, che ha certificato l’illegittimità del comportamento della Marcozzi".

A questo punto, è probabile che la commissione approvi il quesito referendario e che le opposizioni, per le quali tutto si è svolto regolarmente, presenteranno denunce e ricorsi al Tar. Proposta che sarà al vaglio del Consiglio regionale nella seduta di domani.

"Siamo in commissione per riprendere i lavori – spiega ancora Di Matteo - La Marcozzi ha commesso illegittimità: un vice presidente assume la presidenza quando il presidente è assente o impedito ed è evidente che queste condizioni vanno accertate. Marcozzi non lo ha fatto, peccato che il consigliere D’Incecco era presente visto che i suoi effetti personali alle 13 e 34 erano sulla sua scrivania. Inoltre, il consigliere Marcozzi non poteva rinviare al primo ottobre senza condividere ma solo aggiornare la seduta. Ci riserviamo anche noi azioni adeguate rispetto alla violazione dei normali rapporti interni alle Istituzioni. Comunque, approveremo la proposta di referendum utilizzando il tempo che ci vorrà e domani lo approvaremo in Consiglio”.