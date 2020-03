REFERENDUM ANNESSIONE MARCHE, MARIANI: ''VALLE CASTELLANA RESTI IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 03 marzo 2020 alle ore 13:02

VALLE CASTELLANA - Valle Castellana con il suo patrimonio storico, culturale, sociale ed economico rappresenta per la Provincia di Teramo e per l'intero Abruzzo, un territorio importante e strategico da conservare e valorizzare.

È quanto dichiara in una nota Sandro Mariani, capogruppo Abruzzo in Comune, che aggiunge: "La montagna teramana tutta, ha subito ingenti danni a causa degli eventi sismici che tutti conosciamo e ridare slancio e ossigeno ai territori dopo tali calamità, non è cosa praticabile in tempi brevissimi. Sono certo, però, che l'impegno dei diversi livelli istituzionali non manchi per una programmazione seria e concreta che sia capace di porre fine allo spopolamento e ridare nuovo vigore a tutta l'area".

"Molto è stato già messo in campo dal precedente Governo regionale, i prossimi anni saranno fondamentali per vedere realizzato quanto previsto e programmato sia in tema di miglioramento della viabilità sia in tema di misure predisposte all'interno del cratere sismico e dei comprensori turistici montani - conclude - L'8 marzo i cittadini di Valle Castellana saranno chiamati a scegliere se restare in provincia di Teramo o passare sotto quella di Ascoli Piceno, io spero vivamente e chiedo ai Castellani di scegliere di restare in Abruzzo mantenendo integro un territorio che ha bisogno di tutti i suoi punti di forza per crescere".