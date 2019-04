REDDITO DI CITTADINANZA: IN ABRUZZO PRESENTATE OLTRE 22 MILA DOMANDE

Pubblicazione: 26 aprile 2019 alle ore 15:50

L'AQUILA - Sono 946.569 le domande di Reddito di cittadinanza presentate fino ad oggi a livello nazionale e, in Abruzzo sono 22.090.

La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 160.333, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande.

Superiori alle 80mila le richieste di Reddito di cittadinanza in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 87.500, 83.190 e 82.696). Le regioni con il minor numero di domande sono invece la Valle D’Aosta (1.259), il Trentino Alto Adige (3.355) e il Molise (5.952).

Fra i vari canali a disposizione per la presentazione, i CAf risultano quelli preferiti dai richiedenti, in Abruzzo, infatti , sono 17.603 le domande presentate ai Caf, decisamnete meno alle Poste con 4.071, e solo 470 ai patronati.

Non è stato ancora reso noto, invece, il numero provvisorio delle candidature per il ruolo di navigator. In Abruzzo sono 54 i posti a disposizione per queste figure di supporto ai centri per l'impiego, che andranno ad operare nella "fase due" del Reddito di cittadinanza.