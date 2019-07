REDDITO CITTADINANZA: NAVIGATOR PRONTI, ECCO A QUALI CENTRI PER L'IMPIEGO ANDRANNO

Pubblicazione: 24 luglio 2019 alle ore 07:30

L'AQUILA - I 54 navigator abruzzesi pronti ad entrare in azione per la "fase due" del Reddito di cittadinanza, alla ricerca di un'occupazione per i beneficiari.

E' stato sottoscritto nei giorni scorsi, infatti, lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e Anpal, l'Agenzia nazionale politiche del lavoro, che stabilisce i compiti e regola i rapporti tra i centri per l'impiego e i navigator, la figura introdotta proprio dalla nuova misura e che dovrà seguire il disoccupato dalla presa in carico fino all'assunzione.

Per l'incarico, che prevede un contratto di collaborazione con scadenza triennale, è previsto un compenso di 27.338,76 euro lordi annui, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese. Il numero disposto per ogni provincia è di 15 navigator a Chieti, all'Aquila e Pescara 14 ciascuno, e 11 a Teramo.

E dalla convenzione è emerso il dettaglio dell'assegnazione dei navigator ai centri per l'impiego.

PROVINCIA DI CHIETI

Chieti: 5 navigator; Lanciano: 4; Ortona: 2; Vasto: 4

PROVINCIA L'AQUILA

L'Aquila: 5 navigator; Avezzano: 6; Castel di Sangro: 1; Sulmona: 2

PROVINCIA PESCARA

Pescara: 8 navigator; Penne: 3; Scafa: 3

PROVINCIA TERAMO

Teramo: 2 navigator; Giulianova: 3; Nereto: 2; Roseto degli Abruzzi: 4



IL PERCORSO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Le azioni necessarie per la gestione delle attività rivolte ai beneficiari del Reddito di cittadinanza si compongono di diverse fasi.

Fase 1. Registrazione nel sistema nazionale on-line;

Fase 2. Convocazione;

Fase 3. Primo appuntamento;

Fase 4. Percorso per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro:

Fase 5. Elaborazione e sottoscrizione del Patto per il Lavoro;

Fase 6. Attuazione del Patto per il Lavoro;

Fase 7. Realizzazione delle attività relative alla fruizione dell'assegno di ricollocazione;

Fase 8. Verifica della consultazione del sistema nazionale on.line per l'incontro domanda-offerta;

Fase 9. Offerta congrua di lavoro.

