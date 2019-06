REDDITO CITTADINANZA: IN 3 MILA PER 54 POSTI DA NAVIGATOR. ELENCO AMMESSI PRIMA PROVA

Pubblicazione: 03 giugno 2019 alle ore 06:32

L'AQUILA - Sono 2.735 le domande presentate in Abruzzo dai candidati navigator per il Reddito di cittadinanza.

A comunicarlo è l'Anpal che gestisce la selezione di queste figure che supporteranno i centri per l'impiedo nella fase 2 del Reddito.

Per i 3 mila posti disponibili, a livello nazionale, sono state 78.788 le domande di candidatura presentate.

In Abruzzo sono 54 i posti disponibili per l'incarico che prevede un contratto di collaborazione con scadenza ad aprile 2021, per il quale è previsto un compenso di 27.338,76 euro lordi annui, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese. Compito principale del navigator sarà quello di seguire il disoccupato dalla presa in carico nei Centri per l'Impiego fino all'assunzione.

A guidare la classifica del maggior numero di domande presentate è la provincia di Pescara, con 894 richieste, seguono Chieti, con 689, e L'Aquila con 667, ultima è la provicnia di Teramo, con 485 domande.

Secondo questa suddivisione, il numero disposto per ogni provincia è di 15 navigator a Chieti, all'Aquila e Pescara 14 ciascuno, e 11 a Teramo.

La prossima tappa sarà la selezione attraverso i Test per sessantamila candidati, che saranno ammessi in base alle graduatorie che saranno realizzate attraverso la votazione conseguita nella laurea.

Le selezioni si svolgeranno dal 18 al 20 giugno 2019 presso la Fiera di Roma in via Portuense 1645- 1647, Roma. I candidati dovranno presentarsi ed entrare, nel giorno e nell’ora della propria convocazione, dall’ingresso Nord della Fiera e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e le indicazioni per raggiungere presso il punto di identificazione indicato negli elenchi di ammissione. Le convocazioni inizieranno dalla lettera ‘C’.

I candidati con disabilità che necessitino di ausili e/o strumenti compensativi connessi allo svolgimento della prova, al fine di valutare e individuare le soluzioni compensative più idonee rispetto alle esigenze segnalate, dovranno inviare una richiesta alla casella di posta elettronica [email protected] entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione (30 maggio scorso) degli elenchi degli idonei alla prova selettiva.

Si ricorda che: per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo previsti, muniti di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente lo stesso usato per la candidatura, pena l’esclusione dalla selezione pubblica.

Il candidato dovrà presentarsi altresì munito della copia firmata della domanda di partecipazione all’Avviso corredata del codice identificativo di cui all’art.5. dell’Avviso di cui sopra.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere.

I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dalla selezione.

Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presentino dopo l’inizio ufficiale della prova, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.

ELENCO AMMESSI IN PROVINCIA DI CHIETI

ELENCO AMMESSI IN PROVINCIA DELL'AQUILA

ELENCO AMMESSI IN PROVINCIA DI PESCARA

ELENCO AMMESSI IN PROVINCIA DI TERAMO