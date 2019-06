54 POSTI DISPONIBILI PER RICOPRIRE L'INCARICO INTRODOTTO CON LA NUOVA MISURA, TUTTI I VINCITORI DEL CONCORSO NELLE QUATTRO PROVINCE REDDITO CITTADINANZA: ECCO L'ELENCO DEI NAVIGATOR SELEZIONATI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 24 giugno 2019 alle ore 22:14

L'AQUILA - Pubblicato l'elenco con i vincitori del concorso per diventare navigator: 2.980 selezionati in tutta Italia su 5.960 giudicati idonei, esattamente la metà.

In Abruzzo, secondo i dati diffusi dall'Anpal, che gestisce la selezione di queste figure che supporteranno i centri per l'impiego nella fase 2 del Reddito di cittadinanza, sono 2.735 le domande presentate dai candidati.

Cinquantaquattro i posti disponibili per l'incarico, che prevede un contratto di collaborazione con scadenza ad aprile 2021, e per il quale è previsto un compenso di 27.338,76 euro lordi annui, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese. Compito principale del navigator sarà quello di seguire il disoccupato dalla presa in carico nei Centri per l'Impiego fino all'assunzione.

Secondo questa suddivisione, il numero disposto per ogni provincia è di 15 navigator a Chieti, all'Aquila e Pescara 14 ciascuno, e 11 a Teramo.

Di seguito l'elenco dei vincitori divisi per provincia.

CHIETI

CARPINETA FEDERICA

CELLINI ALESSANDRA

CIMINO ANNALISA

D'ANGELO SABRINA

DEL BIONDO DIEGO

DI MICHELE VALENTINA

DI PIETRO FABIO

IEZZI ANGELA

MANCINI ANDREA

MARTELLA BENEDETTA

MASCIARELLI SERGIO

NAPOLEONE MATTIA

OTTAVIANO ANGELO LUCA

ROCCHIA MAURO

UCCI RUBENIA

L'AQUILA

AMICUCCI DOMIZIANA

CARBONE GIUSEPPE

CATANIA GEMMA

DI GREGORIO ELEONORA

FAIELLA GLORIA

GIULIANI MICHELE

GROSSI FEDERICA

LOGUERCIO ROSANNA

MASTROPIETRO PATRIZIA

SANO MARILISA

SANSONE ELEONORA

SANTANGELO ALESSANDRA

SANTARIGA CLAUDIA

SANTUCCI PAOLA

PESCARA

BIAGI KATYUSCIA

BOSICA DIONISIA CLAUDIA

DI FABIO MARCO

DI TOMMASO CRISTIANA

D'ORAZIO CICCHELLI ANTONELLA

FALCONETTI LUCA

FERRARA SAMUELE

GALLO FRANCESCO

LATORRE MADDALENA

LA TORRE DIEGO

MARCELLA LARA

MOTTA ANTONIA

ROCCATANI LUANA

RUSSO TIZIANA

TERAMO

ANTONINI MATTEO ERCOLE

CICCARESE CAROLA

CINERARI FRANCESCA

DE CARO ORIANA

DI MARCELLO SABRINA

GUIDOBALDI GLORIA

MARTEGIANI ADELINA

MATANI CHRISTIAN

TANCREDI IGNAZIO

TORBIDONE ANDREA

VALLERIANI ALESSANDRA