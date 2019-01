RECITAL PIANISTICO DI KRYSTIAN ZIMERMAN AL TEATRO CIRCUS DI PESCARA

Pubblicazione: 07 gennaio 2019 alle ore 12:13

PESCARA - Dopo la pausa natalizia, la seconda parte della stagione musicale della società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" si apre al Teatro Circus di Pescara con l'appuntamento più atteso del cartellone di quest'anno: il concerto di Krystian Zimerman, l'interprete più acclamato del panorama internazionale odierno, in programma per venerdì 11 gennaio alle 21.

Zimerman sarà impegnato in un recital pianistico che prevede la Sonata in FA minore di Johannes Brahms e i Quattro Scherzi di Fryderyk Chopin.

La vittoria del Grand Prix al Concorso Chopin del 1975, ha aperto a Krystian Zimerman le porte di una brillante carriera internazionale che lo vede protagonista con i più celebri direttori e orchestre e sui palcoscenici delle più importanti sale da concerto. Importanti anche gli incontri con i più grandi musicisti di oggi in formazioni cameristiche.

Nel 2013, in occasione del centesimo anniversario della nascita di Lutoslavski, Zimerman ha suonato il Concerto per pianoforte, a lui dedicato, con le più importanti orchestre internazionali, e lo ha inciso con i Berliner Philharmoniker e Sir Simon Rattle per la Dgc.

Da molte stagioni viaggia con il suo pianoforte: l’essere completamente tranquillo per ciò che riguarda lo strumento, gli ha permesso di eliminare o di ridurre al minimo tutto ciò che potrebbe distrarlo da questioni puramente musicali.

Ha sviluppato un analogo approccio nei confronti della registrazione discografica.

Durante i 30 anni di collaborazione con la Deutsche Grammophon, ha inciso numerosi dischi che hanno ricevuto importanti premi.

Nel 1999 ha registrato i Concerti di Chopin con un’orchestra costituita appositamente per questo progetto.

Tra le esecuzioni storiche che lo hanno posto per sempre nell’olimpo della musica classica, ci sono quella con i Wiener Philharmoniker il 10 febbraio 1985, la sua interpretazione del Concerto per pianoforte di Robert Schumann sotto la direzione di Herbert von Karajan, e i Concerti n. 3, 4 e 5 di Beethoven nel settembre 1989 sotto la direzione di Leonard Bernstein.

Ultimo cd pubblicato: Lutoslawski Concerto per pianoforte Berliner Philharmoniler/Sir Simon Rattle.

Nel corso degli anni, Zimerman ha ricevuto numerosi premi internazionali: la Legione d’Onore francese, il Premio dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e il Leonie Sonning Prize.

Gli è stato conferito il dottorato Honoris Causa dell’Università di Katowice e la prima e più alta onorificenza per personaggi non legati al Corpo militare, la croce al merito con stella.

Zimerman divide il suo tempo tra la famiglia, l’attività concertistica e cameristica.

Si è posto il limite di 50 concerti all’anno ed ha un’aderenza totale alla sua professione: organizza personalmente la gestione della sua carriera, studia l’acustica delle sale da concerti, le ultimissime tecnologie di registrazione e della costruzione degli strumenti. È inoltre appassionato di psicologia e computer.

Il biglietto di ingresso costa 20 euro, ridotto a 15 per i soci della società e si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria.