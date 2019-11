RAZZISMO: FINA (PD), ''SERVE ATTO REGIONE ABRUZZO CONTRO ISTIGAZIONE ALL'ODIO''

Pubblicazione: 05 novembre 2019 alle ore 19:33

L'AQUILA - Un atto legislativo concreto da parte della Regione Abruzzo contro il razzismo e l'istigazione all'odio.

E' la proposta e la richiesta consegnata dal segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, al capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci.

"Il modello - si legge in una nota - può essere la commissione promossa in Senato da Liliana Segre contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Il gruppo del Pd in Consiglio in Lombardia ha proposto una Commissione analoga su scala regionale, in una proposta che vede come primo firmatario Pietro Bussolati. Ma si può agire anche attraverso la predisposizione di iniziative legislative od organismi diversi ma che abbiano lo stesso obiettivo".

"Anche nella nostra regione – scrive Fina a Paolucci - si moltiplicano fenomeni aberranti di questo stampo, poco o per nulla conosciuti nel recente passato. Credo sia giusto, quindi, alzare la guardia e mobilitare le Istituzioni. Mi affido alla tua valutazione per una richiesta di impegno della Regione Abruzzo, occorre un atto legislativo concreto, che preveda misure concrete, e che marchi e segni il nostro impegno contro l'intolleranza, l'odio, l'antisemitismo".