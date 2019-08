RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE: MUSEO PASTORIZIA E LIBRO SCRITTRICE PELLICCIONE PER 60ESIMA EDIZIONE

Pubblicazione: 03 agosto 2019 alle ore 15:26

CASTEL DEL MONTE - È tutto pronto, a Castel Del Monte, per la 60esima edizione della Rassegna ovini di Campo Imperatore che vedrà, quest'anno, un'importante novità rispetto al passato: la scelta di puntare sulla valenza storico-culturale della manifestazione con un ricco programma per la giornata del 5 agosto, allestito anche in virtù della coincidenza con il decennale del sisma del 2009.

Dopo la tradizionale Rassegna ovini, con l'ammassamento degli armenti, alle 10, a Fonte Vetica, si aprirà, nel pomeriggio, la fase istituzionale voluta dai comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in collaborazione con Usrc, Officina Musicale, Fondazione Cassa di Risparmio dell'Aquila e l'associazione “Gli amici della Baronia”.

L'appuntamento è alle 16, nella sala polifunzionale del Museo della transumanza, a Castel Del Monte, per la presentazione di “Pastori d'Abruzzo”, l'ultimo libro della scrittrice aquilana, Monica Pelliccione (Arkhé edizioni): un viaggio alla scoperta della vita rurale dei pastori e dell'identità territoriale basata sull'arte della lana e sulla pastorizia, con il prezioso contributo degli scatti d'autore di Agostino Di Domizio e Fabio Ballone.

All'incontro, moderato dal giornalista Sandro Marinacci, parteciperà anche il sottosegretario alla ricostruzione, Vito Crimi.

A seguire, la consegna del premio “Verga d'argento”, giunto alla XIV edizione, che quest'anno verrà attribuito nel corso del convegno pomeridiano sui temi della transumanza e dello sviluppo del territorio, e dei riconoscimenti alle istituzioni che hanno operato nella fase del post-sisma.

Si procederà, poi, all'inaugurazione del museo della transumanza, nell'ex azienda dello Stato, in località San Marco, a Castel Del Monte. Alle 18, concerto dell'Officina musicale diretta dal maestro, Orazio Tuccella, dedicato ad Antonio Anselmi.

L'intera manifestazione pone al centro la figura del pastore, che da secoli caratterizza l'economia montana dell'Abruzzo interno.

Questa la sottolineatura, voluta dai comuni della Baronia, per la sessantesima edizione della Rassegna ovini di Campo Imperatore “nell'ottica della ripresa di un percorso di valorizzazione, non solo enogastronomico e turistico, ma anche di quelle attività tradizionali, come l'allevamento e la pastorizia, che alimentano l'economia locale. La scelta degli eventi segue un filo storico- culturale in cui il valore aggiunto è proprio la conoscenza dei borghi e delle loro peculiarità”, le parole del sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante.