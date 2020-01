RAPINA CON SPARATORIA A COLONNELLA, RITROVATA AUTO RUBATA, PROSEGUONO RICERCHE ALBANESE

Pubblicazione: 30 gennaio 2020 alle ore 21:10

ASCOLI PICENO - E' stata ritrovata in zona Appignano del Tronto l'auto rubata da un rapinatore albanese in fuga, che aveva sparato alcuni colpi di arma da fuoco dopo essere entrato in azione in una sala slot in un centro commerciale a Colonnella (Teramo).

L'uomo, che sarebbe ferito ed è ancora armato, viene ricercato dai carabinieri di Marche e Abruzzo.