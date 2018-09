SVOLTA NELLE INDAGINI: 3 ROMENI IN MANETTE, SI CERCA LEADER CHE AVREBBE FINTO ACCENTO PUGLIESE; SALVINI, ''QUESTE BESTIE MARCIRANNO IN GALERA'' RAPINA A LANCIANO: PRIMI ARRESTI E CACCIA AL

CAPO, COMPLICE ROMENA LAVORAVA IN VILLA

Pubblicazione: 26 settembre 2018 alle ore 10:40

LANCIANO - Una massiccia operazione è in corso da parte dei Carabinieri e della Polizia di Lanciano (Chieti) per arrestare altri malviventi coinvolti nella rapina in villa avvenuta domenica scorsa.

Decine di uomini hanno circondato una palazzina in corso Roma nel cuore di Lanciano, dove abita una famiglia di romeni che potrebbe avere un coinvolgimento nella vicenda.

Gli sviluppi dell'indagine sono stati accelerati in nottata a seguito di alcuni riscontri investigativi.

Al momento non si conosce se il numero dei banditi coinvolti nella violenta rapina ai danni dei coniugi Martelli siano superiori ai quattro banditi che le stesse vittime hanno visto entrare in casa. Attualmente al Commissariato di Lanciano sono sotto interrogatorio i primi due arrestati, mentre nella palazzina del centro di Lanciano, in corso Roma, gli investigatori stanno mettendo sotto torchio un terzo romeno anch'egli posto in stato di fermo. Nell'edificio è giunta anche la Polizia Scientifica di Ancona per analizzare vari indumenti, tra cui guanti e cappucci, e anche altri reperti utili alle indagini.

A finire in manette per primi sono stati tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan.

Avevano addosso circa 3.400 euro.

Gli investigatori hanno già sequestrato una Golf di colore nero con targa romena con la quale alcuni elementi della banda hanno cercato di fuggire. L'auto è stata portata al Commissariato di Lanciano per essere analizzata per trovare dei riscontri validi attraverso impronte digitali e tracce biologiche.

La svolta nella serata di ieri quando è stata registrata una testimonianza fondamentale. Quella di un uomo che è stato vittima della banda nei mesi scorsi. ''Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto combacia: il capo forse è un pugliese, e gli altri sono dell'Est Europa''. Il commerciante Massimiliano Delle Vigne ha ricordato il pestaggio subito nella sua villa a Santa Maria Imbaro, alle porte di Lanciano.

Fonti investigative precisano che la persona cercata non necessariamente è di un'area geografica extra Abruzzo e non si esclude che l'italiano possa essere anche residente nella zona di Lanciano o nella provincia di Chieti.

Nelle indagini è emerso come sarebbe coinvolta anche una donna romena vicina ai banditi identificati. Il suo coinvolgimento nella sanguinaria irruzione in casa dei coniugi Martelli non sarebbe diretto ovvero non avrebbe partecipato all'assalto; secondo le forze dell'ordine potrebbe aver fornito elementi utili ai connazionali in quanto collaboratrice familiare dei Martelli.

I ladri per introdursi nella villa non hanno utilizzato chiavi, ma hanno forzato il lucchetto della grata-boccaporto che accede direttamente in taverna. Da qui poi sono saliti al piano superiore dove hanno colto i coniugi nel sonno.

Sulla questione è subito intervenuto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che sul profilo Facebook ha scritto: "Coniugi massacrati a Lanciano, in manette tre rumeni che stavano fuggendo con i soldi rubati. Grazie alle nostre Forze dell'Ordine, queste bestie devono marcire in galera! #tolleranzazero".