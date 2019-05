RADIO RADICALE: CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO CONTRO CHIUSURA

Pubblicazione: 30 maggio 2019 alle ore 17:43

L'AQUILA - La Quinta Commissione "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato nel pomeriggio la risoluzione dei gruppi consiglieri di centrosinistra con la quale si chiedeva di evitare la chiusura di Radio Radicale.

Il testo presentato come primo firmatario da Giovanni Legnini impegna il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e gli organi regionali affinché si facciano parte attiva nei confronti del Governo nazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico per intraprendere tutte le iniziative per garantire il rinnovo della convenzione e il ripristino del finanziamento necessario a scongiurare la chiusura di Radio Radicale.

Nel voto in commissione in 14 hanno votato favorevolmente mentre 5 sono stati i contrari.

Assenti i consiglieri della Lega Salvini Abruzzo mentre hanno votato contro il documento il Movimento Cinque Stelle.