QUI E' ROMA: ARRIVA IL MARKET PLACE PER PRODOTTI DI QUALITA' ABRUZZESI ALLA CONQUISTA DELLA CAPITALE

Pubblicazione: 14 dicembre 2018 alle ore 16:50

L'AQUILA - "Roma è qui", ovvero una piattaforma logistica on line di "market place", come Amazon e Alibaba, per intenderci, ma incentrata sulle persone, la qualità e territori mirati: a disposizione infatti di artigiani e produttori agricoli abruzzesi, oltre a quelli di Marche, Lazio Umbria, accomunati dal destino del terremoti del 2009, 2016 e 2017.

L'idea, già in fase avanzata di realizzazione, è venuta al consorzio Cls di Roma, illustrata in un incontro a Casa Onna, frazione dell'Aquila.

Per Cls c'erano il presidente Mario Terra e il vicepresidente Giuseppe Sparvoli. A rappresentare il territorio, Alessandro Piccinini, assessore comunale al commercio, Agostino Del Re, direttore Cna L’Aquila, Lorenzo Santilli, presidente Camera di commercio dell'Aquila, Pierluigi Arduini, di Confartigianato Chieti-L’Aquila, Massimiliano Monetti, presidente Confcooperative Abruzzo. E ancora produttori locali interessati all'iniziativa come Alessandro Novelli, dell'agriturismo La casa rosa di Montereale, referente di una rete di produttori locali, e Massimiliano D'Innocenzo, della cooperativa di produttori dello zafferano dop di Navelli.

La Cls, è importante evidenziare, gestisce il Centro di distribuzione urbana (Cdu), operativo da oltre 10 anni presso lo scalo ferroviario di Roma San Lorenzo: una piattaforma logistica che cura l'ultimo miglio, per conto di 13 corrieri nazionali e 3 internazionali. In particolare prodotti di alta gamma, come l'alta moda, con risparmio di tempo, traffico e inquinamento.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Terra - è permettere i produttori di Abruzzo Marche Lazio e Umbria di essere visibili attraverso il portale ai cittadini di Roma che potranno fare i loro acquisti, una piccola Amazon Italiana insomma, nel segno però della qualità e mettendo al centro le persone, la loro storia, i loro territori, prima ancora dei prodotti. Offriamo la concreta opportunità di uscire dall'isolamento e consolidare la presenza in promettenti nicchie di mercato. E punto di forza di questo market place, sarà proprio la nostra rete logistica, che curerà le consegne,e la rete di clientela e relazioni di alto livello, in tutta l'area metropolitana, per promuovere questi prodotti e il portale che sarà la loro vetrina".

"Nostro compito - ha aggiunto Pierluigi Arduini - sarà quello di mettere in comunicazione Cls con tutti i nostri associati che fanno produzioni tipiche e fanno interesse a collocare i loro prodotti su Qui è Roma. L'iniziativa mi sembra molto promettente, perché la capitale rappresenta un mercato strategico, di cui l'Abruzzo non sfrutta ancora le potenzialità nonostante le distanze relativamente brevi, e il fatto che tanti abruzzesi lì si sono trasferiti, e hanno mantenuto un legame con la loro terra". Filippo Tronca