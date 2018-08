QUATTRO GIOVANI SOCCORSI SULLA MAJELLA DURANTE ESCURSIONE NOTTURNA

Pubblicazione: 07 agosto 2018 alle ore 13:55

CHIETI - Gita sulla Majella si trasforma in un incubo per quattro giovani escursionisti della provincia di Chieti, che domenica scorsa si erano avventurati per un'escursione notturna, partita alle ore 18 dal rifugio Pomilio, in direzione Monte Amaro.

Uno di loro, un giovane di 25 anni di Torrevecchia Teatina, all'altezza del monte Falcone ha iniziato a sentirsi male, con mal di testa, vomito e nausea.

I compagni hanno lanciato l'allarme e, nonostante l'orario e la nebbia fitta, i volontari del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo sono intervenuti prontamente per riportare il quartetto a valle e scongiurare il peggio. Il ragazzo che si era sentito male è stato portato in ospedale per accertamenti.