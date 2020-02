QUARESIMALE LASCIA LA LEGA: M5S, ADDIO CONFERMA INADEGUATEZZA PARTITO SALVINI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 17 febbraio 2020 alle ore 11:57

L'AQUILA - "L’addio di Pietro Quaresimale alla Lega altro non è che la conferma di una maggioranza regionale sempre più immersa nei litigi e nel caos”.

È quanto scrive in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini.

"Questa vicenda rivela chiaramente il modus operandi della Lega, la quale risponde solamente alle esigenze di partito imposte dall’alto anziché ai bisogni del territorio. Niente che non mi meravigli quando non si condividono temi e questioni con chi è sul territorio e vorrebbe essere rappresentativo dello stesso. Quaresimale è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni. Queste dovrebbero far aprire gli occhi agli abruzzesi sul modo di fare politica della Lega nella nostra Regione. Una mera spartizioni di poltrone ed incarichi che nulla hanno a che fare con il benessere dei cittadini abruzzesi. I risultati della giunta Marsilio, ad oggi, sono totalmente deludenti e questa vicenda non può che confermare l'andamento negativo. Basta accanimento terapeutico. È ora che si ponga termine a questa brutta e litigiosa esperienza del presidente Marsilio”, conclude il parlamentare teramano.