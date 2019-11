QUALITA' DELLA VITA: BIONDI, ''L'AQUILA PRIMA REALTA' IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 18 novembre 2019 alle ore 18:02

L'AQUILA - "Aver guadagnato 24 posizioni in un solo anno rappresenta la conferma del buon lavoro che si sta facendo per migliorare sempre di più la qualità della vita nel nostro territorio".

Così, in una nota, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi commenta i dati dell'indagine Qualità della Vita di Italia Oggi che vedono L'Aquila salire di 24 posizioni.

"L’indagine attesta che abbiamo avuto uno degli incrementi maggiori tra tutti i capoluoghi italiani, salendo dal 72esimo al 48esimo posto e arrivando al primo posto nella nostra regione", osserva Biondi.

"Il dato è provinciale, ma ritengo che le politiche attuate in città abbiano inciso sensibilmente sull’esito conclusivo di tale inchiesta. Risultato che, del resto, fa il paio con quello di 'Ecosistema Urbano', il report di Legambiente sulla qualità dell’ambiente nelle città capoluogo, pubblicato pochi giorni fa, dove L’Aquila aveva registrato un miglioramento forse contenuto, ma comunque molto significativo".

"Essere la prima realtà in Abruzzo, secondo l’indagine di ItaliaOggi, e posizionarsi davanti a importanti città metropolitane premia il lavoro di questa amministrazione finalizzato a offrire servizi e risposte più efficienti alla nostra comunità. Per noi si tratta di uno stimolo per raggiungere traguardi ancora più lusinghieri negli interventi per ambiente, trasporti, terzo settore, lavoro e sociale. È un punto di partenza, non di arrivo", conclude il sindaco dell'Aquila.