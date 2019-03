PUNTO NASCITA SULMONA: BIANCHI, ''URGENTE INCONTRO CON MARSILIO''

Pubblicazione: 06 marzo 2019 alle ore 20:59

SULMONA - "Al termine dei lavori odierni della seduta della Commissione consiliare politiche sanitarie avente ad oggetto: Situazione sanitaria con particolare attenzione alla problematica del punto nascita dell’Ospedale di Sulmona, quale membro effettivo ho offerto il mio contributo delineando la strategia di pianificazioni delle azioni politiche ed amministrative del Comune di Sulmona da compiere alla luce dell’insediamento della nuova Giunta Regionale presieduta da Marco Marsilio".

Così, in una nota, Elisabetta Bianchi, consigliere comunale di Sulmona, che spiega: "Le linee di intervento da me illustrate ed approvate all’unamità in commissione sono strutturate su tre livelli: il primo presso la Direzione del Dipartimento per la Salute e Welfare di Regione Abruzzo al fine di verificare insieme al direttore di Dipartimento dottor Angelo Muraglia lo stato degli atti; il secondo prevede la rappresentazione quanto più dettagliata e veritiera dello stato della organizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale del bacino di Sulmona presso il neo assessore alla Sanità Nicoletta Verì ed il terzo concerne la richiesta di incontro con il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio in vista della prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni già annunciata dal ministro Giulia Grillo per la rimodulazione dei punti nascita riscontrata l’evidenza di situazioni territoriali caratterizzate da particolare disagio orografico".

"Pertanto già domani 7 marzo - conclude - grazie alla disponibilità del dottor Muraglia ho potuto concretizzare il primo appuntamento di lavoro in Pescara alla presenza del sindaco di Sulmona Annamaria Casini con cui sarò in delegazione".