PSICOTERAPIA: IN LIBRO DI PERILLI ''IL PERTURBANTE NELL'ESPANSIONE URBANA''

Pubblicazione: 04 aprile 2019 alle ore 11:41

SCOPPITO - Quattro anni di lavoro di un gruppo di ricerca congiunto tra Ordine degli psicologi e Ordine degli architetti d'Abruzzo nel volume Il perturbante nell'espansione urbana, del professor Enrico Perilli.

La presentazione domenica 7 aprile alle ore 10,00 a Scoppito (L'Aquila), nella sede della scuola di specializzazione in psicoterapia Atanor, in via del Querceto 10.

All'evento partecipano, oltre all'autore, il presidente dell'Ordine degli psicologi d'Abruzzo Tancredi Di Iullo, e il tesoriere della federazione dell'Ordine degli architetti di Abruzzo e Molise, Walter Emilio Pace.

Per informazioni e prenotazioni 348-6609089 o [email protected].