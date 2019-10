PROVINCIALI: SROUR E SANTANGELO A SOSTEGNO DI CANDIDATO ROCCI

Pubblicazione: 18 ottobre 2019 alle ore 18:49

L’AQUILA - Nel corso di un incontro tra Mimmo Srour, coordinatore di ‘Idea-Cambiamo’ in Abruzzo, e il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo, è stato avviato un percorso federativo tra il movimento politico e il mondo civico rappresentati rispettivamente dai due interlocutori.

Obiettivo dell’iniziativa, l’intrapresa di un percorso comune che possa concretizzarsi non soltanto in occasione delle consultazioni elettorali, ma anche e soprattutto in una sinergia politica e istituzionale per il bene del territorio e per contribuire alla costruzione del centrodestra del futuro.

Il primo atto si concretizzerà fin da subito con il comune sostegno alla candidatura di Luca Rocci in occasione delle elezioni per la Provincia dell’Aquila.