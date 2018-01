PROVINCIA L'AQUILA: VERIFICA PRESENZE PERSONALE E PERFORMANCE DIRIGENTI

Pubblicazione: 12 gennaio 2018 alle ore 20:51

L'AQUILA - L’amministrazione provinciale dell’Aquila, in esecuzione del piano anticorruzione 2017/2019, in fase di aggiornamento, ha avviato una serie di controlli “a sorpresa” per l’accertamento della presenza del personale impiegato nell’ente.

Nella giornata di ieri sono state verificate le presenze nella sede di Avezzano (L'Aquila) e non è stata rilevata "alcuna grave assenza o irregolarità".

Avviata anche la verifica delle performance dei dirigenti.

Alla provincia lavorano circa 300 persone, di cui un centinaio spno nella poiatteforma per il passaggio alla Regione Abruzzo alla luce della riforma.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, spiega che “l’azione rientra nelle volontà di questa amministrazione di agire in un quadro di legalità non solo formale ma anche sostanziale con l’obiettivo di aumentare nel cittadino la fiducia nella pubblica amministrazione. In particolare, questa prima verifica, ci tranquillizza sulla funzionalità ed efficienza del nostro sistema organizzativo e presto saranno effettuate nuove verifiche".

Un’altra misura prevista dal Piano Anticorruzione, che ha avuto un’ulteriore attuazione, è la pubblicazione dei risultati conseguiti dai dirigenti; ogni cittadino potrà verificare, collegandosi al sito istituzionale della provincia all’indirizzo http://www.magalab4.com/pubblica_performance/form.php, le performance dei dirigenti.

Entro il mese in corso, il 9onsiglio provinciale procederà all’approvazione del nuovo piano.