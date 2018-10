PROVINCIA L'AQUILA: RIAPRE SR 261 VICINO PONTE BEFFI, ''ORA ALTRI INTERVENTI''

Pubblicazione: 05 ottobre 2018 alle ore 17:24

L'AQUILA – È stata riaperta, in entrambi i sensi di marcia, la strada strada regionale 261 in prossimità del ponte di Beffi, nel comune di Acciano (L'Aquila).

Lo rendono noto il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso e il consigliere delegato alla viabilità Pierluigi Del Signore.

La chiusura della carrabile, interdetta dal 30 luglio scorso con un senso unico alternato al transito di pedoni e traffico veicolare, si rese necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di sistemazione del ponte.

“In effetti l'attività non è ancora conclusa perché, al momento, sta interessando la parte inferiore del ponte, interventi che consentono di poter transitare sul tratto stradale per alleviare i disagi alla popolazione residente”, viene spiegato in una nota.

Il delegato alla viabilità Del Signore e il presidente della Commissione viabilità Gianluca Alfonsi, “sin dall'inizio della consiliatura hanno affrontato e risolto il problema della messa in sicurezza del ponte di Beffi, che attendeva una soluzione dal 2009, impegnando, per la sua sistemazione, una somma complessiva pari a 417 mila euro”.

"Soltanto grazie all'azione di questo governo - dichiara il consigliere delegato Del Signore - sono stati avviati i lavori, condizione che ha permesso di attivare tutte le componenti ed energie condivise per una rapida e celere soluzione del problema. Questa consiliatura provinciale non si è fermata al ripristino della viabilità sul tratto del ponte, ma ha inteso investire risorse importanti sull'intero asse, quale elemento infrastrutturale di primaria importanza per il rilancio delle aree interne”.

“Dal piano triennale delle opere pubbliche sono previsti, in totale, interventi per 3 milioni di euro e questo grazie ad un'attenta attività progettuale e di programmazione che intende restituire, a questi territori e all'intera provincia, la migliore viabilità della Regione Abruzzo. Il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dalla commissione presieduta da Gianluca Alfonsi e la costanza del delegato Pierluigi Del Signore, per assicurare ai cittadini la percorribilità di questa importante arteria, merito di una programmazione che ha stabilito necessità e priorità di aree per troppo tempo dimenticate dalla politica”, conclude la nota.