PROVINCIA L'AQUILA: PRIMA SEDUTA DOPO VOTO DEL 20 OTTOBRE, CONVALIDA DEI NEOCONSIGLIERI ELETTI

Pubblicazione: 08 novembre 2019 alle ore 16:43

L'AQUILA - È partita stamani l’avventura del nuovo Consiglio provinciale dell’Aquila eletto nella giornata dello scorso 20 ottobre con la vittoria della coalizione di centrodestra. L’insediamento è avvenuto con la prima seduta nel corso della quale c’è stata la convalida degli eletti.

Il presidente della Provincia, Angelo Caruso, ha aperto la seduta con un minuto di silenzio “per ricordare il sacrificio del Vigili del fuoco periti, nell’adempimento del proprio dovere, ad Alessandria”.

Caruso ha salutato il nuovo consiglio e ribadito gli obiettivi programmatici, rinnovando l’auspicio “di condivisione e continuità nelle azioni, fino a oggi intraprese per il bene delle comunità”. I consigliere Vincenzo Calvisi, ha ribadito il ruolo determinante della Provincia nelle principali competenze dell’Ente in materia di viabilità ed edilizia scolastica.

Al termine, con l’assistenza del segretario generale della provincia, Dott. Paolo Caracciolo, è stata convalidata l’elezione dei consiglieri. Il consigliere, Gianluca Alfonsi, ha ringraziato il presidente per il lavoro svolto nella passata consiliatura, “sintesi” di condivisione e responsabilità ed in merito alla situazione della Euroservizi riportata dal consigliere di centrosinistra Fabio Camilli, ha ricordato “l’impegno costante di Caruso e dell’intero consiglio nella salvaguardia dei posti di lavoro e la trattativa, tutt’ora in corso, con la Regione Abruzzo”.

Il consigliere Andrea Ramunno ha auspicato la soluzione delle problematiche nell’edilizia scolastica e viabilità attraverso un percorso comune e partecipato. Il consigliere, Roberto Giovagnorio, ha rammentato il lavoro svolto nel precedente mandato e disponibile, nella continuità, a operare per il bene della comunità.

Al termine degli interventi sono stati approvati all’unanimità la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Presidente dei rappresentanti della Provincia in Enti o organismi comunque denominati, ai sensi dell'art. 24, lett. H, dello Statuto della Provincia dell'Aquila e il successivo punto riguardante la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della convenzione con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione e la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Ratificata, con astensione di tre consiglieri del gruppo “Provincia Unita”, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata in via d'urgenza.

Battesimo anche per il Gruppo di centrosinistra Provincia Unita, guidato dal sindaco di Acciano Fabio Camilli, e formato dal consigliere Comunale dell'Aquila Paolo Romano e dal sindaco di Campo di Giove, Giovanni Di Mascio.

"Abbiamo comunicato ufficialmente la costituzione del Gruppo consiliare con la stessa denominazione della lista con la quale ci siamo candidati e siamo stati eletti. Insieme", dichiara Fabio Camilli, "lavoreremo per il bene di tutto il territorio e rappresenteremo in maniera coerente il centrosinistra in Provincia. Paolo Romano seguirà le questioni dell'edilizia scolastica e Giovanni Di Mascio si occuperà dei vari aspetti del bilancio. A distanza di 20 giorni dalle elezioni, non si riesce invece ancora a capire bene le intenzioni di tutti gli altri e soprattutto chi si occuperà di cosa. Questa mattina", continua Camilli, "abbiamo solo visto il Presidente Caruso affrettarsi a smentire di appartenere al centrodestra ed i colleghi prendere tempo. Noi riteniamo però che alcune cose non possono più aspettare. Si deve dare una risposta ai 9 dipendenti della Società Euroservizi che da 20 mesi non ricevono lo stipendio ed accelerare la ricostruzione delle scuole in particolare a L'Aquila e nella Valle Peligna. Su questi due importanti temi e sulla messa in sicurezza delle strade provinciali," conclude Fabio Camilli, "il Gruppo Provincia Unita con senso di responsabilità è pronto da subito ad offrire tutta la collaborazione necessaria".