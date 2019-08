PROVINCIA L'AQUILA: OK AD ATTO DI INDIRIZZO CONTRO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Pubblicazione: 09 agosto 2019 alle ore 18:03

L'AQUILA - "Esprimo soddisfazione per l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio provinciale dell'Aquila con il quale si dice un secco no alle proposte di autonomia regionale differenziata", afferma il Consigliere provinciale e Sindaco di Acciano Fabio Camilli che ha presentato la proposta passata all'unanimità nel Consiglio provinciale di questa mattina.

"Ringrazio i colleghi che si sono mostrati sensibili a questo argomento. Tutti hanno condiviso che con questa secessione mascherata d'autonomia, si aggravano le distanze tra Nord e Sud e l'Abruzzo rischia di perdere importanti risorse. Ciò detto”, ha aggiunto Fabio Camilli, “ora chiedo risposte serie e concrete per i dipendenti della Società Euroservizi che da 17 mesi non ricevono lo stipendio. In merito ho presentato un'interrogazione che è stata affrontata come primo punto nella seduta odierna del Consiglio. In questo caso", conclude il Sindaco di Acciano e Consigliere provinciale, “non posso dirmi soddisfatto in quanto il Presidente Angelo Caruso ha riferito che siamo ancora in una fase interlocutoria e quindi non esiste una data certa per il trasferimento della Società alla Regione. Pertanto ho chiesto di avere copia delle comunicazioni tra la Provincia e la Regione al fine di valutare la possibilità di intraprendere ulteriori azioni."