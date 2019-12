PROVINCIA L'AQUILA: EUROSERVIZI SPA ACQUISITA DA REGIONE

L'AQUILA - In relazione alla società partecipata della Provincia dell’Aquila, Euroservizi S.p.a, il presidente, Angelo Caruso, ha riferito sulla disponibilità della Regione Abruzzo ad acquisire la società e con essa tutto il personale, attraverso Abruzzo Engineering, azione che si formalizzerà con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo previsto entro la fine dell’anno.

L’argomento è stato approvato dalla maggioranza di centrodestra, con l’astensione dei consiglieri Di Mascio e Romano nel corso del consiglio provinciale di oggi all’Aquila.

Durante i lavori, sono stati approvati il regolamento per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, per la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per servizi pubblici su strade provinciali ed il regolamento per l’installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari sulle strade provinciali, punti approvati con astensione dei consiglieri Di Mascio e Romano.

Prorogato l’affidamento per due anni per la riscossione coattiva al gruppo agenzia delle entrate riscossione, argomento approvato all’unanimità. Approvato, infine, il bilancio consolidato, come prevede il DLgs 118/2011 per l’anno 2018, illustrato dall’ufficio della Ragioneria della Provincia dell’Aquila, con l’astensione dei consiglieri Di Mascio e Romano.