PROVINCIA CHIETI: DANNI MALTEMPO 2017, AL VIA LAVORI VIABILITA' PER 6,9 MILIONI

Pubblicazione: 01 ottobre 2019 alle ore 21:00

CHIETI - L'Amministrazione provinciale di Chieti sta consegnando 24 interventi, per complessivi 6 milioni e 900 mila euro, relativi a lavori su altrettante strade provinciali colpite da smottamenti.

Le opere sono state finanziate con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 per i danni eccezionali causati dagli eventi meteorologici che colpirono l'Abruzzo nella seconda metà di gennaio 2017 e le somme vengono erogate dalla Regione Abruzzo attraverso la Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali.

''L'Ente ha concluso in pochi giorni la stipula dei contratti d'appalto - dice il presidente della Provincia Mario Pupillo - che ci consentono di intervenire sul dissesto idrogeologico, un fenomeno che caratterizza in negativo il nostro territorio provinciale ma che ovviamente viene aggravato dal maltempo che si manifesta sempre più spesso in termini di eccezionalità. Poter avviare 24 opere contemporaneamente ed incidere sugli smottamenti di strade provinciali importanti è un traguardo reso possibile grazie al personale degli Uffici tecnici della Provincia che lavora su più fronti seppur numericamente esiguo''.

Sono inoltre in corso di approvazione i progetti esecutivi, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il Decreto ministeriale 49/2018, per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali: per il 2019 sono previsti nove finanziamenti per un totale di 17 opere dell'importo di circa 3 milioni e 280 mila euro. '

'Nei prossimi giorni - conclude Pupillo - l'Amministrazione provinciale avvierà le varie procedure di gara per appaltare i lavori di manutenzione stradale e con l'obiettivo di concluderli, condizioni meteo permettendo, entro fine anno''.