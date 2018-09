PROVINCIA CHIETI: 15 MILIONI AI COMUNI PER MANUTENZIONE STRADE

Pubblicazione: 27 settembre 2018 alle ore 16:49

CHIETI - La Provincia di Chieti ha deciso di affidare in sub concessione a 28 Comuni del Vastese e all'Unione dei Comuni del Sangro l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria contenuti nel Masterplan Abruzzo e finanziati con fondi Cipe per oltre 15 milioni di euro.

Lo rende noto il presidente della Provincia, Mario Pupillo.

Tre le sub concessioni previste: con il Comune di Lentella per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del quinto Distretto 5 area Vastese, importo di 4.550.000 euro, e di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Fondo Valle Treste per 4 milioni di euro; con il Comune di Schiavi di Abruzzo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del Distretto 6 - area Vastese per 4.450.000 euro; con l'Unione dei Comuni del Sangro per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del Distretto 4 - area Sangro per 2.300.000 euro.

"La scelta è stata effettuata a favore dei Comuni e Unione dei Comuni che hanno proposto interventi su territori che nel caso corrispondono ai distretti viari della provincia - si legge un nota - La sub concessione è uno strumento che permetterà la più rapida attuazione degli interventi sulla viabilità provinciale gravemente compromessa".