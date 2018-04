PROTEZIONE CIVILE: PIETRUCCI, ''POLO DI AVEZZANO FACCIA SISTEMA CON PRETURO''

Pubblicazione: 10 aprile 2018 alle ore 11:50

L'AQUILA - "L’Abruzzo non ha bisogno di follie politiche. Avezzano, fa parte della strategia messa in campo assieme al sottosegretario Mario Mazzocca, è stato scelto come sede del polo logistico della Protezione civile nazionale ma non posso accettare che all’aeroporto di Preturo nel capoluogo venga riservata solo una vaga e approssimativa rassicurazione".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci.

"Scelte di queste genere devono tenere conto di un approccio complessivo: se Avezzano è la sede giusta per la sua centralità come interporto, è giusto che l’aeroporto dell’Aquila sia valorizzato, nell’ambito dello stesso percorso, per le sue peculiarità e potenzialità - dice Pietrucci - Assieme a Mazzocca lo scorso anno proponemmo che l’aeroporto di Preturo diventasse un polo di riferimento della Protezione civile, intanto regionale ma soprattutto nazionale, con competenze per tutto il Centro Italia, per il contrasto alle emergenze".

"Si pensava innanzitutto al soccorso alpino e allo spegnimento degli incendi: abbiamo già dimenticato gli incalcolabili danni che patirono i nostri territori solo pochi mesi fa? Tanto più che è in corso già una collaborazione tra la Regione e il Comune con l’utilizzo di un capannone".

"Invito, sono fiducioso che basti e confido che non ci sia bisogno di forme di protesta più accese e politicamente più destabilizzanti, perciò il presidente della Giunta regionale a fermarsi e riflettere: prima che si scelga Avezzano, si faccia in modo che anche Preturo abbia spazio e competenze. Le due sedi devono marciare insieme: ha senso cogliere un’opportunità del genere in modo così disordinato, senza la discussione e la condivisione di un progetto che può dare benefici a tutte le aree interne?".

"Si approvi immediatamente la delibera che abbiamo costruito da due anni assieme al sottosegretario Mazzocca che prevede una strategia complessiva di Protezione civile regionale con al centro l’aeroporto di Preturo come Centro di Protezione civile nazionale in interconnessione con l’interporto di Avezzano, con la centrale unica del 118 che sta per essere realizzata all’Aquila e con l'interporto della “cara” Manoppello", conclude Pietrucci.