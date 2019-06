PROTEZIONE CIVILE: DAL 10 GIUGNO AL VIA CAMPI SCUOLA

ROMA - Partiranno in Sicilia e Veneto il prossimo 10 giugno i campi scuola della Protezione civile dedicati agli adolescenti dai 10 ai 16 anni per conoscere i rischi del territorio in cui vivono. Il progetto, arrivato alla 12esima edizione, è organizzato dal Dipartimento in collaborazione con le Regioni e le associazioni di volontariato.

L'edizione 2019 si svolgerà dal 10 giugno al 9 settembre e potrà contare sulla collaborazione di 20 organizzazioni di volontariato e su circa 300 campi scuola attivati su tutto il territorio nazionale.

"Anche quest'anno - dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli - è arrivato il momento di dare il via a una delle iniziative più importanti di protezione civile dedicata ai giovani. Proprio attraverso questa esperienza e con il prezioso contributo del volontariato, da sempre orgoglio del nostro sistema, migliaia di ragazzi conosceranno il mondo della Protezione civile".

I campi avranno la durata di una settimana, con esercitazioni pratiche e lezioni teoriche che consentiranno ai ragazzi di conoscere i rischi presenti sul proprio territorio, i piani di emergenza del proprio comune, e di imparare i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.

L'obiettivo, dice ancora Borrelli, "è puntare oggi sulla formazione delle nuove generazioni per avere domani adulti consapevoli. La sicurezza si può imparare sin da giovani anche attraverso queste iniziative: sapere come proteggersi e quali comportamenti adottare in caso di emergenza riveste un'importanza cruciale e strategica per il nostro vivere quotidiano e per l'intero Paese".

Senza dimenticare che i campi scuola rappresentano "un'ottima occasione per avvicinare tanti giovani al mondo del volontariato". Il primo campo scuola ad aprire sarà a Mazara del Ballo mentre il 15 giugno aprirà quello gestito dall'Associazione nazionale Alpini a Zovencedo, in Veneto.

Nel mese di giugno è prevista l'attivazione di ulteriori 52 campi scuola, mentre oltre 200 si svolgeranno in tutta Italia tra i mesi di luglio e agosto. Chiuderanno l'iniziativa i 10 campi di settembre che si svolgeranno tutti entro la riapertura delle scuole.

L'elenco completo dei campi si trova sul sito www.protezionecivile.gov.it nella sezione dedicata.