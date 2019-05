PRIMO MAGGIO: E' POLEMICA, SCLOCCO CONTRO CENTRODESTRA, ''LONTANO DAI LAVORATORI''

Pubblicazione: 01 maggio 2019 alle ore 18:25

PESCARA - "Le battute di Matteo Salvini contro chi manifesta le proprie idee e lo critica legittimamente sono squallide. Secondo lui la Sinistra non rappresenta i lavoratori, a questo punto mi chiedo come li possano rappresentare gli esponenti della sua coalizione sul nostro territorio visto che oggi sono letteralmente spariti".

È polemica in Abruzzo nel giorno dedicato alla lotta dei lavori per l'affermazione dei propri diritti: Marinella Sclocco, candidata sindaco della coalizione di centrosinistra a Pescara, attacca il centrodestra per non aver "presenziato alle celebrazioni del Primo Maggio".

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, oggi ha partecipato alla Festa dei Serpari a Cocullo (L'Aquila) e altri rappresentanti del centrodestra hanno presentato le liste elettorali nei comuni che a maggio andranno al voto per il rinnovo del Consiglio comunale.

In realtà alla manifestazione della Provincia di Pescara ha partecipato Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, ma da quanto appreso in maniera informale.

"Nella giornata della Festa del Lavoro hanno preferito non farsi vedere, anzi, hanno ben pensato di presentare le liste elettorali - continua Sclocco - fregandosene dei lavoratori e dei loro diritti proprio nel giorno in cui questi vengono celebrati. Questo è il modo in cui si comporta questa gente che evidentemente non è abituata a confrontarsi con la realtà e con i problemi veri che affliggono i cittadini, primo tra tutti proprio quello lavorativo. Li invito a scendere in piazza, dove io sarò insieme ai lavoratori, abbandonando per un giorno la loro torre d'avorio".