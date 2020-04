PRIMO MAGGIO: ARRIVA KIT PER PICNIC DA SALOTTO CON LE SPECIALITA' REGIONALI

Pubblicazione: 30 aprile 2020 alle ore 14:21

ROMA - Arriva il primo kit per festeggiare il primo maggio 'da salotto' con il classico picnic a base di prodotti della tradizione.

Lo rende noto la Coldiretti, nel sottolineare l'iniziativa degli agricoltori di Campagna Amica che danno la possibile acquistare speciali cestini per il pranzo al sacco, oltre naturalmente a veri a propri menu completi o grigliate consegnati anche domicilio dagli agriturismi.

Per il primo maggio, infatti, tutte le famiglie sono costrette a rimanere in casa per il lockdown contro il 23% degli italiani che lo scorso anno aveva programmato una gita, il 10% una vacanza, l'8% una visita ai parenti e il 7% la partecipazione a concerti e manifestazioni. Il pacco salva-picnic, fa sapere la Coldiretti, varia da regione a regione.

A Roma il kit prevede gli ingredienti immancabili della festa, come vino dei Castelli, formaggio pecorino, salame corallina, pane e le classiche fave fresche.

In Liguria protagonisti, invece, sono formaggi, salumi e focaccia, in Puglia è la volta di pane di Altamura Dop, vino Nero di Troia, caciotta di capra e salsiccia di Faeto al finocchietto, mentre in Veneto si sperimenta l'agribag, con uova sode con asparagi, frittata con cipolla, salame, pane biscottato e per dessert la fregolott accompagnato da una bottiglia di Prosecco o per i puristi del rosso il tradizionale Merlot.

Si tratta solo di alcune delle specialità del paniere offerto dall'agricoltura italiana, la più green d'Europa, che conta 299 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti e la leadership nel biologico con oltre 60 mila aziende agricole bio.