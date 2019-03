PRIMARIE PD: MOZIONE MARTINA, ''APPELLO PER ALTERNATIVA A POPULISMI''

Pubblicazione: 02 marzo 2019 alle ore 13:30

L'AQUILA - Un appello al popolo delle primarie in provincia dell’Aquila alla vigilia del voto che sceglierà il nuovo segretario nazionale del Partito democratico tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, arriva da Stefania Pezzopane, a capo della lista che eleggerà i componenti della Assemblea nazionale per Maurizio Martina, assieme al coordinatore provinciale della mozione Fabrizio D’Alessandro e ai giovani componenti della lista Simone Cococcia (studente lavoratore), Valentina Di Benedetto (avvocata), Giovanni Tuzi (imprenditore).

"Grazie a tutti per quello che ci avete dato finora, sostegno ed affetto disinteressato, ora vi chiediamo un altro piccolo impegno - scrivono - di partecipare ad una giornata storica e di svolta. La nostra festa della partecipazione aperta a tutti. Venite a votare domenica 3 marzo nei numerosi seggi allestiti in provincia".

"Vi chiediamo di votare per eleggere un segretario a tempo pieno che dedichi tutto il suo tempo a costruire un partito nei territori e una nuova forza nazionale. Maurizio Martina è il più giovane candidato, uomo dell’unità e dell’equilibrio. Lui saprà garantire impegno a tempo pieno, equilibrio, combattività. La manifestazione a Roma ed il lavoro di opposizione in Parlamento in questi mesi sono effetto di un suo lavoro. Inoltre il voto in Abruzzo ed in Sardegna hanno sancito l’inizio di una fase nuova. Con una alleanza seria e credibile di progressisti, civici, un Pd forte, il calo del M5S, si riapre un grande spazio per una alternativa alle forze populiste che oggi governano l’Italia".

"La nostra lista è partita da 0, tutti i dirigenti ed i rappresentanti istituzionali si sono collocati altrove, ma noi siamo andati avanti con serietà, costruendo rete e rapporti. Ora chiediamo a tutti di partecipare a questa grande giornata", concludono nella nota.