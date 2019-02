PRIMARIE PD: AUGUSTO DI BASTIANO, ''ANDIAMO A VOTARE PER L'ITALIA''

Pubblicazione: 27 febbraio 2019 alle ore 17:11

L'AQUILA - "Alle ultime elezioni regionali in Abruzzo sono tra quelli che non ha votato il Pd e vi garantisco che per me non è stato facile, le primarie sono un’opportunità per ridare una boccata di fiducia a un partito necessario per costruire quel centro sinistra cheabbiamo visto perdersi nel tempo".

Lo scrive in una nota Augusto Di Bastiano.

"La mia partecipazione e il mio sollecitare ad andare a votare domenica va alle tante donne e uomini della sinistra che delusi in questi ultimi anni da un modo di intendere il partito,che non ci appartiene, e ha portato la destra a governare l’Italia e l’Abruzzo. Tantissimi eletti nelle istituzioni si sono allontanati dalla gente ed è per questo che non sono stati rieletti,la dirigenza locale e provinciale fatte queste primarie lavori seriamente per il proprio superamento, loro sono stati i coprotagonisti della disfatta

delle ultime elezioni", si legge nella nota.

"Come una volta farò il mio lavoro in strada invitando alla partecipazione alle primarie", conclude.