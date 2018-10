PRIMA NEVE IN ABRUZZO: IMBIANCATI TUTTI I COMPRENSORI SCIISTICI REGIONALI

Pubblicazione: 22 ottobre 2018 alle ore 14:30

ROCCARASO - Prima neve di stagione in Abruzzo, con, in particolare, 25 centimetri caduti ad Ovindoli (L'Aquila).

Tutti i quattro comprensori sciistici regionali sono stati interessati dall'ondata di maltempo che ha portato le prime precipitazioni nevose: Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso si sono svegliate con circa 10 centimetri di neve.

Nevicate anche sull'Altopiano delle Cinquemiglia. Sulla Maielletta, nei pressi dell'Albergo Ristorante Mamma Rosa tra stanotte e questa mattina sono caduti 20 centimetri di neve.

Stessa situazione a Prati di Tivo (Teramo). Neve anche nelle località sciistiche della Marsica con la coltre bianca che ha abbondantemente ricoperto Marsia e Ovindoli, qui con 25 centimetri.

La strada statale 17 Bis diramazione C per Campo Imperatore è attualmente chiusa in località Fossa di Paganica a causa della nevicata in corso.