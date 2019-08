PREVENZIONE TUMORE AL SENO: ''RACE FOR THE CURE'' FA TAPPA IN ABRUZZO

PESCARA - Sarà Pescara la sede della tappa abruzzese di "Race for the cure" della Susan G. Komen Italia, l'associazione presieduta dal professor Riccardo Masetti, in prima linea dal 2000 nella lotta ai tumori del seno.

La Race, una gara competitiva di cinque chilometri e una passeggiata di due, porterà in Abruzzo le attività e soprattutto lo spirito del "Villaggio della Salute della Donna", che da venerdì 20 a domenica 22 settembre animerà Piazza Salotto a Pescara.

Tre giorni, come riporta Il Centro, dedicati ad attività di sport e di benessere, a talk show e conferenze sulla tutela della salute femminile, ad approfondimenti sulla sana alimentazione e sui corretti stili di vita.

Un'area sarà riservata alle "Donne in Rosa"- le vere protagoniste della Race - e la presenza delle unità mobili della "Carovana della Prevenzione", il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, che porta la prevenzione dove arriva con maggiore difficoltà.

La carovana erogherà gratuitamente visite cliniche ed esami diagnostici per la prevenzioni delle principali patologie oncologiche femminili.

Presente da fine ottobre del 2018 anche in Abruzzo con un suo comitato regionale, di cui è responsabile Isabella Marianacci, la Komen sta diventando un punto di riferimento per le "Donne in Rosa", donne che hanno affrontato un tumore al seno in passato o che stanno ancora combattendo la loro battaglia, e che traggono coraggio e tanta forza da momenti intensi e di condivisone. L'appuntamento con la "Race for the cure" si rinnova ormai puntuale da 20 anni, diventando la più importante manifestazione dedicata alla prevenzione ed alla sensibilizzazione sui tumori del seno al mondo.

Il 19 maggio scorso 81mila persone hanno sfidato la pioggia e il maltempo pur di partecipare alla Race di Roma; in 20mila erano a quella di Bari nello stesso giorno.

Alle edizioni storiche, quest'anno si sono aggiunte anche Matera,Capitale della cultura 2019, e Pescara.