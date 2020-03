PRESIDENTE CREDITO SPORTIVO ABODI VISITA PISCINE NAIADI

Pubblicazione: 07 marzo 2020 alle ore 20:58

PESCARA - Il presidente dell'Istituto Nazionale del Credito Sportivo, Andrea Abodi ha visitato l'impianto sportivo in delle piscine Le Naiadi, da qualche mese tornato a nuova vita.

Abodi, accompagnato dal presidente del Pescara calcio Daniele Sebastiani, è stato accolto dal direttore generale delle Naiadi, Nazzareno Di Matteo.

Un incontro che dimostra il grande interesse per la struttura sportiva, di proprietà della Regione Abruzzo e attualmente gestita dall'Ati "Naiadi 2020", che arriva dopo la trasferta di Di Matteo a Roma da Abodi, dove sono state poste le basi per un progetto futuro che, attraverso l'istituto di credito sportivo, possa rendere Le Naiadi un impianto eco sostenibile a tutti gli effetti.

"La presenza di Abodi a Le Naiadi apre a nuove e positive prospettive per questo impianto e per la sua vita da qui ai prossimi anni", ha dichiarato il direttore Di Matteo, "stiamo ponendo le basi per qualcosa di concreto che miri alla salvaguardia di questa struttura anche attraverso il risparmio energetico".