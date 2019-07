PREMIO FLAIANO: TUTTI I PREMIATI SUL RED CARPET A PESCARA, IN MEMORIA DEL GRANDE SCRITTORE ABRUZZESE

Pubblicazione: 08 luglio 2019 alle ore 17:06

PESCARA - Sul red carpet della 46esima edizione dei Premi internazionali “Ennio Flaiano”, ieri sera, in piazza Salotto a Pescara, hanno sfilato protagonisti del panorama del teatro, del cinema e del giornalismo.

Tante personalità del mondo della letteratura, del teatro, del cinema e del giornalismo, hanno ricevuto il pegaso d’oro, anche quest’anno a Pescara, in occasione della 46esima edizione dei Premi internazionali “Ennio Flaiano”.

Le due serate, la prima all’Aurum e la seconda in piazza Salotto, sono state seguite in diretta da Rete 8 e condotte dal direttore Carmine Perantuono.

Ieri sera, sul palco la giornalista e inviata della Rai Maria Cuffaro ha intervistato e premiato i vincitori delle diverse sezioni del premio, nato grazie al compianto Edoardo Tiboni e che ora vede presidente la figlia Carla Tiboni.

Tra i primi a ricevere il riconoscimento, che porta il nome dello scrittore e sceneggiatore originario di Pescara, sono stati Antonello Avallone, premio speciale per aver rilanciato il Teatro Flaiano a Roma con “La guerra spiegata ai poveri”, e il premio alla carriera all’attrice Piera Degli Esposti.

Premio alla carriera anche a Massimo de Francovich, a nome del quale ha ritirato il riconoscimento il componente della giuria Masolino D’Amico poichè l’attore, per motivi di salute, era impossibilitato ad esse in Abruzzo.

L’attore e regista Gabriele Lavia ha ricevuto il premio per la regia dello spettacolo “I giganti della montagna”.

Jacopo Gassmann, figlio dell’indimenticabile Vittorio, ha ritirato il premio per la regia dello spettacolo “Il ragazzo dell’ultimo banco” di Juan Mayorga, produzione del Piccolo teatro di Milano.

All’attore Alessio Esposito è stato conferito il premio speciale quale giovane promessa del teatro italiano mentre il poliedrico attore, comico, musicista e conduttore radiofonico Lillo è stato premiato per il musical “The school of the rock”.

Un grandissimo applauso del pubblico ha celebrato la presenza del giornalista, visual story teller e documentarista Steve McCurry al quale è stato consegnato il premio Flaiano alla carriera mentre il giornalista, corrispondente di guerra, scrittore, attore e sceneggiatore Andrea Purgatori ha ricevuto il riconoscimento per “Atlantide”, in onda su LA7, quale miglior programma culturale.

Pegaso d’oro all’attore di teatro, cinema e televisione Tommaso Ragno e al regista Lucio Pellegrini per l’interpretazione e la direzione della serie tv “Il Miracolo”di Niccolò Ammanniti.

Premio speciale di giornalismo ad Antonio Ferrari, l’inviato di guerra, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera è stato il primo a smentire la pista bulgara nell’attentato a papa Giovanni Paolo II.

Il premio miglior programma radio per “Effetto notte, le notizie in 60 minuti”, di Radio24, è stato assegnato alla giornalista, autrice e conduttrice Roberta Giordano.

Fabrizio Corallo ha ricevuto il premio per il documentario “Sono Gassmann! Vittorio re della commedia” mentre a Francesco Gagliardi e a Stefania Capobianco è stato attribuito il premio speciale Presidenza per il lungometraggio “Mò Vi Mento-Lira di Achille”.

Il direttore artistico del Flaiano Film Festival Riccardo Milani, dopo aver premiato gli attori Benito Urgu e Jacopo Cullin e il produttore della commedia “L’uomo che comprò la luna” Amedeo Pagani ha consegnato il pegaso d’oro alla memoria di Carlo Vanzina, al fratello Enrico, particolarmente commosso, il quale ha ricordato anche il padre Steno ed Ennio Flaiano.

Sul palco Roberto Andò premio per la regia per “Una storia senza nome”, Carla Signoris premio interpretazione femminile per “L’Agenzia dei bugiardi” e “Ma cosa ci dice il cervello”, Simone Massi premiato per il film d’animazione “La strada dei Samouni” , Francesco Piccolo premio per la sceneggiatura di “Notti magiche”, “Momenti di trascurabile felicità” e “Il traditore”. Lo scrittore è anche lo sceneggiatore de “L’Amica geniale”, fiction Rai, che ha ottenuto un grande successo, come hanno ricordato con orgoglio sul palco le due giovanissime protagoniste Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, le più giovani premiate della storia dei Premi Flaiano.

TUTTI I PREMIATI

La giuria composta da Giuliano Montaldo, Franco Mariotti, Valerio Caprara, Laura Delli Colli e Enrico Vanzina ha deciso di premiare:

Premio sceneggiatura

Francesco Piccolo per “Notti magiche”, “Momenti di trascurabile felicità”, “Il traditore”

Premio interpretazione femminile

Micaela Ramazzotti per “Una storia senza nome” e “Ti presento Sofia”

Carla Signoris per “L’Agenzia dei bugiardi” e “Ma cosa ci dice il cervello”

Premio interpretazione maschile

Rocco Papaleo per “Moschettieri del re – La penultima missione” e “Il grande spirito”

Premio per il documentario

Fabrizio Corallo “Sono Gassmann! Vittorio re della commedia”

Premio per la regia

Roberto Andò per “Una storia senza nome”

Premio per per il film d’animazione

Simone Massi “La strada dei Samouni”.

Premio speciale Presidenza

Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco per il film “Mò Vi Mento-Lira di Achille

Concorso italiano MIBAC

Il vincitore sarà annunciato il 7 Luglio

Premio speciale Flaiano

Il Direttore artistico del FFF, il maestro Riccardo Milani e la Presidenza dei Premi hanno deciso un premio speciale Flaiano a Carlo Vanzina

PREMIO FLAIANO DI TEATRO

La giuria composta da Masolino d’Amico, Giovanni Antonucci, Marco Patricelli, Antonio Calenda e Gianfranco Bartolotta ha deciso di premiare:

Premio alla carriera

Piera Degli Esposti, Massimo de Francovich

Premio per la regia

Gabriele Lavia per lo spettacolo “I giganti della montagna”

Premio per la regia

Jacopo Gassmann per lo spettacolo “Il ragazzo dell’ultimo banco” di Juan Mayorga per una produzione Piccolo teatro di Milano

Premio speciale

Antonello Avallone per aver rilanciato il Teatro Flaiano a Roma con “La guerra spiegata ai poveri”

Premio speciale

Alessio Esposito

Premio Miglior Musical

Lillo, per il musical “The school of the rock”

PREMIO FLAIANO DI TELEVISIONE, RADIO E GIORNALISMO

La giuria composta da da Roberto Balducci, Alessandro Bencivenni, Stefano Reali e Baba Richerme ha deciso di premiare:

Premio miglior programma culturale

Andrea Purgatori per il programma “Atlantide”, LA7

Premio per alla regia

Lucio Pellegrini per la serie tv di Niccolò Ammanniti: “Il Miracolo” prodotta da Wildside, sky e Arte

Premio per l’interpretazione

Tommaso Ragno nella serie tv “Il Miracolo”, SKY

Premio Miglior Programma Radio dell’anno

Roberta Giordano “Effetto notte, le notizie in 60 minuti” di Radio24.

Premio speciale di giornalismo

Antonio Ferrari

Premio Flaiano della Presidenza

Alle due bambine, interpreti della fiction RAI “L’Amica Geniale”: Ludovica Nasti e Elisa Del Genio.

Premio Flaiano alla carriera

Steve Mc Curry, visual storyteller.