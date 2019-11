PREMIO EUROPEO ''LORENZO IL MAGNIFICO'': A DON PINTON IL DIPLOMA SENATORE ACCADEMIA MEDICEA

FIRENZE - Nella prestigiosa cornice del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolta oggi la cerimonia per la 34esima edizione del Premio Europeo "Lorenzo il Magnifico".

Durante la cerimonia, don Daniele Pinton, direttore della Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici dell’Aquila e rettore della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, ha ricevuto il Diploma di Senatore Accademico dell’Accademia Internazionale Medicea, per l’impegno profuso nella rinascita della Chiesa del Suffragio e per il suo impegno nella valorizzazione e studio dei beni culturali ecclesiastici.

Alla consegna dell’onorificenza, prendendo la parola, don Daniele ha dedicato questo riconoscimento a tutti i cittadini dell’Aquila che in questi dieci anni dal sisma del 2009, si sono impegnati con coraggio e amore alla rinascita della Città, e ha ricordato come oggi la ricostruzione materiale e spirituale della Città non sia ancora conclusa.

Inoltre ha fatto presenti le nuove sfide della rinascita, tra cui il "Terremoto dell’anima" che ancora lascia segni indelebili nel cuore e nell’anima dei cittadini del capoluogo di Regione.

Ogni anno nell’Accademia Medicea, sono stati premiati decine di personaggi famosi, della cultura, dell’arte, della musica, della letteratura, della scienza, dell’imprenditoria, del mecenatismo, che sarebbe arduo qui ricordare per esteso.

Basti citare solo qualche nome, fra gli altri celeberrimi: Mario Luzi, Pietro Annigoni, Mario Tobino, Giulio Carlo Argan, Simone Veil, Mario Pomilio, Antonino Zichichi, Roman Vlad, Oscar Niemeyer, Sergio Zavoli, Umberto Veronesi, Michael Ende, Giovanni Spadolini, Jean Louis Barrault, Altiero Spinelli, Renzo De Felice, Carlo Bo, Franco Pacini, Franco Mannino, Giorgio Strehler, Harold Acton, Giorgio Caproni, Carlo Rubbia, Goffredo Petrassi, Vittorio Gassman, Krzystof Penderacki, Eugene Jonesco, Eugenio Garin, Umberto Eco, Marcel Carné, Dario Fo, Marcel Marceau, Edoardo Sanguineti, Alberto Bevilacqua, Luciano Chailly, Giovanni Raboni, Gustav Kuhn, Mario Ceroli, Peter Ustinov, Gregor Von Rezzori, Aligi Sassu, Renato Bruson, Krzystof Zanussi, Antonio Tabucchi, Paolo Portoghesi, Nino Manfredi, Franco Cardini, Francesco Rosi, Arrigo Levi, Rolando Panerai, Vittorio Sgarbi, Gabriel Tacchino, Maurizio Scaparro, Liliana Cavani, Paolo Nespoli.