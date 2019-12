PREMIO DI VENANZO: DA REGIONE FINANZIAMENTO PER 10MILA EURO

Pubblicazione: 29 dicembre 2019 alle ore 18:10

TERAMO - Con l’approvazione del Bilancio della Regione Abruzzo è stata anche approvata la legge che destina un finanziamento pari a 10mila euro alla prossima edizione del 2020, la 25esima, del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo di Teramo.

Contento e soddisfatto Piero Chiarini, il presidente di Teramo Nostra, l’associazione che ha ideato e che organizza da sempre la manifestazione.

"E’ un riconoscimento al lavoro svolto dai nostri concittadini e da Teramo Nostra – ha dichiarato Chiarini – per far conoscere in tutto il mondo la figura di un grande teramano come Gianni Di Venanzo e il lavoro fondamentale dei direttori della fotografia cinematografica".

"L’associazione che presiedo intende ringraziare tutto il Consiglio regionale per la giusta attenzione riservata ad una manifestazione di respiro internazionale. E un ringraziamento particolare – ha aggiunto Chiarini – va a Dino Pepe, che ha messo tutto il suo impegno per proporre e far approvare la legge che finanzia il Premio Di Venanzo e il Pigro, omaggio a Ivan Graziani, e a tutti gli altri consiglieri regionali che l’hanno appoggiata e sostenuta con decisione: Pietro Quaresimale, Sandro Mariani, Silvio Paolucci, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri".

"Ora – ha concluso Chiarini – si potrà lavorare con maggiore tranquillità nell’organizzare la prossima edizione del Premio Di Venanzo, la 25esima".