POSTE ITALIANE: IN ABRUZZO PIU' OPERATORI AGLI SPORTELLI CON NUOVE ASSUNZIONI

Pubblicazione: 27 giugno 2019 alle ore 19:05

L'AQUILA - Arriva nuovo personale in Abruzzo dietro agli sportelli di Poste italiane.

A comunicarlo, in una nota, la Cisl Slp Poste che spiega: "grazie alla nostra costante pressione di organizzazione sindacale più rappresentativa, possiamo affermare che dal primo luglio anche in Abruzzo avremo l’immissione di nuovo personale. Infatti dopo vari lustri l’azienda procederà a 15 assunzioni di operatori part-time a tempo indeterminato e a 10 assunzioni con apprendistato di specialisti commerciali".

In particolare, per quanto riguarda gli operatori, 8 andranno alla provincia dell'Aquila, 5 a quella di Chieti, e 2 in provincia di Teramo.

Inoltre, si procederà a 21 trasformazioni da part-time a full-time (10 operatori di sportello) e 7 passaggi da portalettere a Osp (3 in provincia ai Teramo, 2 in provincia di Chieti e 2 in quella di Pescara).

Infine è previsto il trasferimento in Abruzzo di almeno 10 lavoratori, di cui 5 operatori, provenienti da altre sedi d’Italia.



"Chiaramente questi numeri sono solo una goccia nell’oceano delle carenze di personale, acuite dall’aumento esponenziale degli esodi (per quota 100), ma, in questa difficile congiuntura, sono un importante segnale di speranza: Poste Italiane, la maggiore azienda in Abruzzo, non licenzia, non ricorre agli ammortizzatori sociali, ma assume e non solo a tempo determinato", spiega la Cisl.

"Sono numeri, come detto, che, soprattutto nel periodo estivo, non risolvono i disagi di lavoratori e clienti, ma che ci inducono a continuare la nostra pressione nei confronti dell’Azienda, al fine di far crescere il numero degli interventi delle politiche attive previste per l’Abruzzo per il secondo semestre del 2019".

"Come sempre, la nostra sigla sindacale continuerà ad agire per rivendicare il rispetto delle norme contrattuali e degli accordi nazionali e/o regionali per permettere ai lavoratori di operare più serenamente possibile ed ai clienti di Poste Italiane di usufruire di un servizio di qualità. La strada è lunga e difficile - conclude la Cisl -, ma insieme ai lavoratori postali riusciremo a raggiungere importanti obiettivi.