POSTE ITALIANE: AD, 'NON CHIUDEREMO UFFICI, L'AQUILA E ABRUZZO NON SONO ECCEZIONE'

Pubblicazione: 30 settembre 2019 alle ore 14:52



L'AQUILA - "La dismissione era una problematica di cui si sentiva parlare, il 26 novembre 2018 abbiamo preso l'impegno di non ridurre la nostra presenza territoriale, e in particolare di non ridurla nelle aree interne, nei Comuni con una minore densità abitativa".

Così l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio postale nel centro storico dell'Aquila, a dieci anni dal sisma.

L'amministratore delegato rassicura i territori dove si è parlato di chiusura degli uffici postali.

"L'Aquila chiaramente non può fare eccezione, ma soprattutto non fa eccezione la provincia, dove ci sono tanti piccoli uffici, e la Regione, con una foltissima rappresentanza dei 5.800 comuni italiani con meno di cinquemila abitanti, in cui per un operatore economico efficiente, tendenzialmente, è difficile trovare la quadra a livello economico. Noi abbiamo buttato il cuore al di là dell'ostacolo, dicendo 'ci siamo, punto'", ha concluso Del Fante.