PORTO PUNTA PENNA: SINDACO VASTO CONTRO MARSILIO, ''NOI DIMENTICATI''

Pubblicazione: 06 novembre 2019 alle ore 18:38

VASTO - Levata di scudi del sindaco di Vasto, Francesco Menna, in difesa del porto di Punta Penna dopo la lettura dei contenuti della conferenza stampa tenuta ieri a Pescara dal presidente della Regione Marco Marsilio per illustrare il piano triennale delle opere pubbliche che prevede per i porti di Pescara e Ortona, classificati di rilevanza nazionale, richiesta di finanziamenti per 45 milioni di euro.

Dice il sindaco: "Il porto di Vasto è stato completamente dimenticato dalla Regione Abruzzo. I porti nazionali devono essere finanziati dallo stato centrale, la Regione deve finanziare i porti regionali come Vasto e Giulianova. Vasto, tra l'altro, è una delle poche città che ha approvato il piano regolatore portuale. Tutto questo è una grossa ingiustizia che non fa bene alla mia città".

"Invito - conclude Menna - i rappresentanti del territorio a riconsiderare questa vicenda e di favorire l'arrivo di finanziamenti per l'ampliamento del porto di Punta Penna".