PORTO DI VASTO, IN AUMENTO IL TRAFFICO MERCI:

CON LAVORI PESCAGGIO FINO A 12 METRI

Pubblicazione: 21 gennaio 2020 alle ore 11:27

VASTO - Il porto di Vasto continua a crescere per volume dei traffici e numero di attracchi.

Nel 2019 le navi che hanno fatto rotta sullo scalo marittimo sono aumentate dell'11 per cento rispetto al 2018. Unico dato in flessione per i prodotti liquidi.

In forte aumento il traffico legato ai furgoni, con un più 48 per cento, e alle torri eoliche che sono quintuplicate.

Le navi partite da Punta Penna fanno rotta, nella maggior parte dei casi, verso America, Grecia, Francia, Germania e Italia.

Dati forniti dall'Agenzia Marittima Vastese che evidenzia come, con il completamento di alcuni lavori, il porto vanterebbe pescaggi fino a 12 metri, caratteristica di pochissime strutture sul mare Adriatico.

"Alla crescita del porto è legato anche lo sviluppo turistico con il transito passeggeri - sottolinea l'Agenzia Marittima - Gli operatori guardano al 2020 con grande fiducia e auspicano un intervento regionale che, nel concreto, dia forza alla dotazione infrastrutturale".

"Tutelare il lavoro, porre le basi per nuove iniziative imprenditoriali, rilanciare i settori strategici dell'economia regionale, a partire dal turismo - prosegue l'Agenzia Marittima - tutto ciò passa attraverso il potenziamento del porto di Vasto che vive una sua centralità nel sistema logistico dell'Abruzzo".